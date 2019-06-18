Медична реформа у дії: як на Полтавщині тестують нововведення

Наступного року українці мають відчути реальний результат від медичної реформи. З 2020 року держава обіцяє платити не лише за сімейного лікаря, а й за операції та стаціонар.

Уже третій місяць Національна служба здоров`я, так би мовити, обкатує систему на Полтавщині. Там триває пілотний проект. Лікарі подають усі дані щодо пацієнтів у електронному вигляді до Національної служби здоров`я, аби там могли обрахувати, скільки коштує лікування тієї чи іншої хвороби.

Тепер на Полтавщині, де три місяці триває пілот в 56 районних та міських лікарнях, кожен лікар, окрім звичної роботи, має іще одну – технічну. На пацієнта, окрім паперової історії хвороби, заводять ще й електронну.

За кожний випадок, в залежності від складності лікування, є своя оплата. Як все це вирахувати – кілька років поспіль навчали на Полтавщині американські фахівці – в рамках проекту Агенції з міжнародного розвитку.

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Поки що у деяких лікарнях НСЗУ покриває лише 40% від потреби. У Зіньківській центральній районній, наприклад, 2/3 витрат. Приміром, апендицит НСЗУ оцінює десь від 1 800 грн до 3 600 грн. Треба більше – вважають лікарі. Поки ж решту – а це ліки, обладнання, ремонти та комуналка – дає місцева влада.

Ще одне питання – зарплата медиків. Якщо в деяких сімейних лікарів вона, після запровадження первинки, зросла у рази – до 12, а то й 18 тис. грн, то хірург-початківець поки має виживати на 3 тис. Його досвідчений колега – на 6-8 тис. Не кажучи уже про медсестер.

Тож у лікарнях, хоч і обережно, але чекають змін. Водночас, вчаться, як самим досягати покращення. Адже алгоритм такий: чим краще і більше пацієнтів пролікували – тим і грошей буде більше. Механізм поки сируватий, – визнають у Києві. Та пілот триватиме до грудня – до того часу систему мають повністю відпрацювати.

З наступного року медреформа вповні має запрацювати по всій країні. У бюджет на це Національна служба здоров’я просить у Кабміна закласти близько 75 млрд грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, скільки українців потребують медичного канабісу.

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