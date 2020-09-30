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Медичне страхування в Україні: скільки коштує та яке краще обрати

Чимало дискусій в українському суспільстві викликають реформи у вітчизняній медицині. З огляду на постійний броунівський рух, люди почали більше цінувати здоров’я і дедалі активніше українці його страхують.

Особливо кинулися до таких послуг українці під час пандемії. У страхових компаніях за останні півроку на 50% зросла кількість клієнтів.

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Найдешевший пакет, який насамперед включає екстрені випадки та амбулаторне лікування, коштує 3 тис. грн на рік. За них можеш отримати послуг на приблизно 50 тис. грн.

Вартість середнього – 10 тис. грн, але й лікарів та клінік, до яких можеш звернутися без черг, безкоштовно та в зручний час, більше. У такий же пакет ввійде і ПЛР тест та КТ за вказівкою лікаря чи лікування.

Але є і спеціальні коронапакети, які відшкодовують лікування коронавірусу. Вартість таких від 400 грн за півроку.

Аби поліс спрацював треба застрахуватися мінімум за 15 діб до імовірного інфікування. Компенсацію за лікування і навіть реабілітацію можна отримати на 15 – 50 тис. грн.

Мають свої пропозиції медстрахування навіть банки. Від 50 грн щомісячного внеску – і можна розраховувати на компенсацію за лікування. У списку майже 140 хвороб – від цукрового діабету до онкології.

З початком пандемії внесли до переліку і компенсацію за наслідки коронавірусу. Розмір виплати залежить від захворювання.  Наприклад, розмір страхової виплати у випадку пневмонії може бути 5 тис. грн або ж більше.

У всіх цих випадках важливо максимально зберігати усі заключення медиків, квитанції та чеки про оплату. Однак весь перелік документів потрібно правильно уточнювати у компанії.

Підвищення зарплат лікарям

На 2021 рік у держбюджет закладено підвищення зарплат лікарям екстреної медичної допомоги до 22 тис. грн. Про це в ході прес-брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, тариф надання екстреної медичної допомоги розраховується від кількості населення в регіоні. Наразі ця сума становить 164 грн на людину.

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