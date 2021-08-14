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Маргарита Верещагіна |

Медики на Львівщині призупинили голодування: місцева влада пообіцяла зустрітись з людьми

Медики Соснівської лікарні на Львівщині призупинили голодування. 17 працівників тимчасово повернулись додому.

Місцева влада пообіцяла зустрітись з людьми і напрацювати стратегію виведення закладу з кризової ситуації. У понеділок проведуть круглий стіл.

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Нагадаємо, лікарі добу провели без їжі, ночували на робочих місцях. Люди вимагають віддати їм зарплати, заборговані за 5 місяців. Кажуть, якщо в понеділок їм не виплатять всі гроші – знову почнуть голодування.

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