Медики на Львівщині призупинили голодування: місцева влада пообіцяла зустрітись з людьми
Медики Соснівської лікарні на Львівщині призупинили голодування. 17 працівників тимчасово повернулись додому.
Місцева влада пообіцяла зустрітись з людьми і напрацювати стратегію виведення закладу з кризової ситуації. У понеділок проведуть круглий стіл.
Нагадаємо, лікарі добу провели без їжі, ночували на робочих місцях. Люди вимагають віддати їм зарплати, заборговані за 5 місяців. Кажуть, якщо в понеділок їм не виплатять всі гроші – знову почнуть голодування.
2021-08-14
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