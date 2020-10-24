Медицина, безпека та послуги. Вінниця посіла восьме місце за комфортністю міст

Вінниця посіла восьме місце за рейтингом комфортності міст від журналу Фокус. Найсильніші сторони обласного центру – медицина, безпека та доступність послуг. Зокрема, саме у Вінниці створили перший протокол лікування Covid, збудували безліч острівців безпеки на дорогах.

Саме медицина, а також безпека та екологія цьогоріч знову вивели Вінницю у лідери комфортних міст. А ще тут максимально скорочують бюрократію і черги в установах. Більшість послуг можна отримати онлайн.

Вінничани дуже люблять рідне місто.

І коли говорять про недоліки – то тільки для того, щоб зробити його кращим.

Уже другий рік у Вінниці домагаються, аби водоканал перейшов у власність міста, там обіцяють контролювати якість. Не меншого контролю вимагають водії і за урбаністичними змінами. Хоч це чи не єдине місто в країні з десятками безпечних острівців, вони іноді стають перепоною для руху.

Хоча саме за безпечністю Вінницю визнали найкращою. Ситуаційний центр має понад 800 камер по всьому місту.

Завдяки ним розкривають злочини і допомагають обійти затори.

Вінничани підтримали своє місто у 22 галузях. Хоча іноді скаржаться – не вистачає громадського транспорту. Та саме Вінниця першою ввела повноцінний е –квиток, яким можна розрахуватися у трамваї та автобусі.

Топ-5 найкомфортніших міст світу для туристів на візках

Рейтинг міст світу, комфортних для туристів на візках, склав тур-сервіс Skyscanner. Перше місце Амстердам, на другому місці іспанська Барселона, третя позиція за Берліном. Також до першої п’ятірки рейтингу увійшли австрійський Відень та ірландський Дублін.

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