Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Медицина, безпека та послуги. Вінниця посіла восьме місце за комфортністю міст

Вінниця посіла восьме місце за рейтингом комфортності міст від журналу Фокус. Найсильніші сторони обласного центру – медицина, безпека та доступність послуг. Зокрема, саме у Вінниці створили перший протокол лікування Covid, збудували безліч острівців безпеки на дорогах.

Саме медицина, а також безпека та екологія цьогоріч знову вивели Вінницю у лідери комфортних міст. А ще тут максимально скорочують бюрократію і черги в установах. Більшість послуг можна отримати онлайн.

Вінничани дуже люблять рідне місто.

І коли говорять про недоліки – то тільки для того, щоб зробити його кращим.

Уже другий рік у Вінниці домагаються, аби водоканал перейшов у власність міста, там обіцяють контролювати якість. Не меншого контролю вимагають водії і за урбаністичними змінами. Хоч це чи не єдине місто в країні з десятками безпечних острівців, вони іноді стають перепоною для руху.

Хоча саме за безпечністю Вінницю визнали найкращою. Ситуаційний центр має понад 800 камер по всьому місту.

Завдяки ним розкривають злочини і допомагають обійти затори.

Вінничани підтримали своє місто у 22 галузях. Хоча іноді скаржаться – не вистачає громадського транспорту. Та саме Вінниця першою ввела повноцінний е –квиток, яким можна розрахуватися у трамваї та автобусі.

Топ-5 найкомфортніших міст світу для туристів на візках

Рейтинг міст світу, комфортних для туристів на візках, склав тур-сервіс Skyscanner. Перше місце Амстердам, на другому місці іспанська Барселона, третя позиція за Берліном. Також до першої п’ятірки рейтингу увійшли австрійський Відень та ірландський Дублін.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Карантин має бути розумним: Кудлаєнко виступив на підтримку бізнесу у Вінниці
Карантин має бути розумним: Кудлаєнко виступив на підтримку бізнесу у Вінниці
Сергій Кудлаєнко: Наше завдання – захистити волевиявлення кожного вінничанина
Сергій Кудлаєнко: Наше завдання – захистити волевиявлення кожного вінничанина
Пригощали стравами польової кухні: у Вінниці виборців намагалися підкупити їжею
Пригощали стравами польової кухні: у Вінниці виборців намагалися підкупити їжею
Вінничани зможуть подарувати місцевим чиновникам сертифікати в СІЗО
Вінничани зможуть подарувати місцевим чиновникам сертифікати в СІЗО
Нанесли більше 85 ударів: у вінницькій колонії в’язень не витримав катувань і помер
Нанесли більше 85 ударів: у вінницькій колонії в’язень не витримав катувань і помер
Інтерес – не тільки Вінниця: лідер гурту ТІК Бронюк йде у депутати
Інтерес – не тільки Вінниця: лідер гурту ТІК Бронюк йде у депутати
Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці
Води було по коліна: у Вінниці злива підтопила вулиці
Шукали три доби: під Вінницею дівчина застрягла головою в норі
Шукали три доби: під Вінницею дівчина застрягла головою в норі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка