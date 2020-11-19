Медицина, доставка, онлайн-платформи: який бізнес втримався на карантині

Швидкісний інтернет за нинішніх умов стає стратегічним товаром. Якщо пандемія затягнеться, то онлайн- послуги стануть незамінними.

Школам та університетам якісний інтернет знадобиться для викладання матеріалу, магазинам і сфері послуг – для замовлень та оформлення доставки, бізнес переводить свої зустрічі, тренінги та конференції в онлайн.

Карантин перемістив торгівлю в онлайн, і це зіграло на руку Новій пошті. Від березня вони відправили 130 мільйонів посилок, що на третину більше ніж торік.

Компанія швидко адаптувалась до пандемії – доставляла ліки, збільшили кількість поштоматів, впровадила всі можливі безконтактні способи оплати, експрес точки облуговування, задіяли вуличних адміністраторів. У такий складний час тут не звільнили жодного працівника.

– Попереду у нас сезон, ми очікуємо зростання ще на 30% вантажообігу, ми до цього готуємося, ми збільшили кількість мотокурєрів практично у двічі, ми зараз будемо шукати 2500 нових співробітників, – розповів директор з розвитку мережі Нової пошти Євген Тафійчук.

Втрималися на плаву і приватні школи. Їх чи не першими зачинили на карантин, але виграв той, хто вчасно перейшов у онлайн.

Попри все, від коронавірусу виграв медичний бізнес. За півроку галузь сплатила податків на 440 млн грн більше, ніж торік. У виграші аптеки, фарма та приватні лабораторії, гірше приватним лікарням, бо люди бояться йти на прийом, щоб не заразитися. Натомість, прибутки лабораторій вражають.

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Стабільні прибутки і в онлайн медіасервісів – Netflix удвічі збільшив кількість підписників. В MEGOGO під час весняного карантину теж був сплеск підписників, влітку їх поменшало. Але вони зорієнтувалися, і крім фільмів – запропонували спортивні канали, аудіо книги, подкасти.

– У наших користувачів падають доходи, і ми так само мали б менше заробляти, але ми використали цей час, що змінити наш напрямок розвитку. Якби ми нічого не робили, унас би так само погіршилися показники, – розповів директор зі стратегічного розвитку MEGOGO Іван Шестаков.

Згадані галузі справді опинилися у виграші, але можливістю треба ще вміти скористатися. Підприємці кажуть, за ці 9 місяці вони запровадили сервіси, які планували реалізувати за кілька років. І не прогадали, бо коронакриза вимагає від бізнесу сміливих дій.

Креативна індустрія

Через запроваджені карантинні заходи в Україні креативна індустрія втратила $3 млрд, що становить 2% ВВП.

Такі цифри озвучив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.