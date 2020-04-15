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Медицина онлайн: у Жмеринці лікарі консультують пацієнтів у Telegram

Епідемія коронавірусу підштовхує українських медиків шукати нові види надання послуг, і медицина онлайн часто є тим рятівним острівцем для тисяч людей, котрі не можуть вийти з дому.

Лікарі Жмеринки лікують пацієнтів через соціальні мережі. У районній лікарні створили Telegram-канал, де щодня інформують мешканців міста та району про ситуацію з вірусом. А найголовніше – надають фахові консультації, виписують рецепти від болю у попереку або у разі високого тиску.

Все це роблять, щоб люди менше ходили до медзакладів. Подробиці у сюжеті Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи.

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