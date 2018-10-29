Медицина та промисловість – як у Польщі створюють стартапи майбутнього

В одному зі спортзалів Польщі нині не протиснутися. Тримач UchFit – це розробка в яблучко. Вона – для кожного тренера чи охочого позайматися спортом. Вирішує проблему, де можна поставити комфортно, та безпечно пляшку, рушник чи телефон. Тримач на магніті, тож його можна причепити будь-де на металі.

Розробники стартапу – вихідці політехніки Лодзі. Тутешній університет будь-які ідеї студентів чи працівників заохочує. Тут думають і про технології майбутнього, і над вирішенням сучасних проблем.

В одній з лабораторій працюють над системою, що потрібна будь-якому заводу чи фабриці – компресором, який запускає в роботу виробництво. Часто у ньому накопичується повітря – це загрожує вибухом і тоді неминуча загибель працівників і економічні втрати. По сусідству – лабораторія вітроенергетики. Тут намагаються підвищити потужність турбін для невеликих вітроелектростанцій.

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Медицина – одна з галузей, де стартапам надзвичайно раді. У біо-нано-парку Лодзя постійно співпрацюють з медуніверситетами, які знають – головне завдання нині не як лікувати, а як зробити так, аби людина до лікарні не потрапила. Одна з розробок – браслет, який стежить за кількістю води в організмі і подає сигнал у випадку проблем, або технологія, яка підказує, якою фізичною вправою краще зайнятися саме в цей момент. І це речі, над якими мають думати саме інноватори, люди не з системи – не лікарі чи медсестри.

На сьогодні у Польщі півтисячі вишів, 16 технологічних парків і десятки бізнес-інкубаторів, які співпрацюють і шукають новаторів, щоб разом розвивати нові технології.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, Польща запропонувала Німеччині альтернативу Північного потоку-2.

Опубліковано Жовтень, 29 в 16:54



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