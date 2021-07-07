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Максим Зайченко |

Механічна рука в космосі: як роботи допомагають астронавтам на МКС

Робот спрощує роботу не тільки на землі, а й на орбіті, щоб астронавти менше виходили у відкритий космос для транспортування вантажів і ремонту. Для цього розробили роботизований маніпулятор.

Встановлять його на російській частині станції, де досі такого досконалого механізму не було.

Роботизований маніпулятор виготовлений провідним французьким виробником Aribus спільно з нідерландськими вченими.

Роботорука довжиною 11 метрів зможе самостійно пересуватися до обшивки станції. Дотепер вантажні роботи космонавти виконували самостійно і витрачали багато часу на те, щоб обійти перешкоди.

Астронавт Європейського космічного агентства Андре Куйперс зізнається, що разом з колегами з радістю передасть важку і часто невдячну роботу техніці.

– Вихід у відкритий космос – важке завдання. Він вимагає багато часу, витрати кисню та енергії. І звичайно, це кожен раз трохи небезпечно. Ми із задоволенням не станемо ремонтувати ззовні станцію, якщо це можна буде зробити роботорукою, – розповів він. 

Рука працює з точністю до п’яти міліметрів. На роботу не впливає ні космічна радіація, ні наднизькі температури.

На станції зараз два таких пристрої – канадського і японського виробництва. А ось в російській частині МКС – тільки механічна рука, яка лише трохи полегшувала життя астронавтам. Тепер з новим девайсом вони зможуть більше часу приділяти науковим експериментам.

Управління зробили без сенсорних екранів, а з класичними перемикачами – для більшої надійності.

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