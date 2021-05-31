Мехатроніка в школі: у Дніпрі відкрили кабінети з німецькими конструкторами
У Дніпрі відкрили три нових освітні кабінети, де діти зможуть опановувати ази технічних професій та знайомитися з професією майбутнього – мехатронікою.
У класах встановлені сучасні німецькі конструктори – обладнання, яке фактично моделює реальну копію промислового виробництва.
Проект став можливим завдяки кооперації міської ради Дніпра та української промислової компанії Інтерпайп. Остання на оснащення нових кабінетів виділила майже 1,5 млн грн.
– Тут зможуть навчатися не тільки учні школи №69, а й вихованці всіх шкіл, які знаходяться поряд. Це дуже велика допомога в межах реалізації концепції Нова українська школа, – говорить заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Яковенко.
У компанії Інтерпайп участь у технічних проектах пояснюють браком спеціалістів.
– Немає операторів, токарів. І це проблема не тільки нашої компанії чи міста Дніпро, але й всієї України, – зазначає голова правління Інтерпайп НТЗ Сергій Костенко.
Голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський, з ініціативи якого в Дніпрі й з’являються інтерактивні та сучасні освітні центри, переконаний, що майбутнє країни – за освіченою молоддю, яка залишається працювати в державі.
– Нам потрібно крок за кроком відроджувати систему підготовки як кваліфікованих робітників, які можуть працювати на верстатах, так і інженерів, які знають, як керувати цим обладнанням. Без сучасної технічної освіти нам буде дуже важко відродити економіку та промисловість, – пояснює він.
Президентський університет в Україні
31 травня глава держави Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Освіта та наука повідомив про створення президентського університету в Україні.
У навчальному закладі викладатимуть найкращі викладачі, а освіта буде безкоштовною.
Університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, спеціалістів штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.
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