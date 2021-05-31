Мехатроніка в школі: у Дніпрі відкрили кабінети з німецькими конструкторами

У Дніпрі відкрили три нових освітні кабінети, де діти зможуть опановувати ази технічних професій та знайомитися з професією майбутнього – мехатронікою.

У класах встановлені сучасні німецькі конструктори – обладнання, яке фактично моделює реальну копію промислового виробництва.

Проект став можливим завдяки кооперації міської ради Дніпра та української промислової компанії Інтерпайп. Остання на оснащення нових кабінетів виділила майже 1,5 млн грн.

– Тут зможуть навчатися не тільки учні школи №69, а й вихованці всіх шкіл, які знаходяться поряд. Це дуже велика допомога в межах реалізації концепції Нова українська школа, – говорить заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Олена Яковенко.

У компанії Інтерпайп участь у технічних проектах пояснюють браком спеціалістів.

– Немає операторів, токарів. І це проблема не тільки нашої компанії чи міста Дніпро, але й всієї України, – зазначає голова правління Інтерпайп НТЗ Сергій Костенко.

Голова економічного комітету Верховної Ради Дмитро Кисилевський, з ініціативи якого в Дніпрі й з’являються інтерактивні та сучасні освітні центри, переконаний, що майбутнє країни – за освіченою молоддю, яка залишається працювати в державі.

– Нам потрібно крок за кроком відроджувати систему підготовки як кваліфікованих робітників, які можуть працювати на верстатах, так і інженерів, які знають, як керувати цим обладнанням. Без сучасної технічної освіти нам буде дуже важко відродити економіку та промисловість, – пояснює він.

Президентський університет в Україні

31 травня глава держави Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Освіта та наука повідомив про створення президентського університету в Україні.

У навчальному закладі викладатимуть найкращі викладачі, а освіта буде безкоштовною.

Університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, спеціалістів штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій.

Фото: Dreamstime

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