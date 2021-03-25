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Менше косметики та алкоголю, але більше ліків: що українці купують на карантині

Українські маркетологи й дослідники вивчили споживчі настрої та звички громадян під час пандемії. Вони, звісно, кардинально змінилися. Українці частіше почали купувати в інтернеті, рідше відвідувати бари та ресторани, менше купувати алкоголю та економити на одязі, взутті та парфумерії.

Третина опитаних зазначила про збільшення бюджету на ліки, понад половина зауважила, що 60% сімейних грошей витрачають на харчі.

З приємних акцентів це те, що громадяни частіше почали обирати українські товари, навіть якщо воно дорожче.

Дефіцит масок під час найпершого карантину суттєво потягнув ціни вгору, попри це – попит був шалений. Нині паніка вщухла.

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Дистанційна робота змусила людей купувати ноутбуки, столи та крісла. А зачинені зали спровокували попит на спортивний реманент.

Цікаво, що впав попит на засоби для гоління та косметику.

Завжди у фавориті, так звані, соціальні товари, як то борошно, крупи, цукор та олія. А ось алкоголю під час цього локдану, на відміну від попереднього, купують менше

98 % українців досі воліють купувати продукти в супермаркетах, а не в інтернеті.

Крім того, локдаун вплинув і культуру харчування українців. Так, громадяни почали частіше купувати красивий посуд додому. Йдеться про бокали для вина, тарілки та інше.

Попит на українські товари виріс у рази. Щоб виручити у скруті часи вітчизняні бренди, українці купували в них навіть без нагальної потреби.

60% бюджету українці витрачають на їжу та комуналку. Це свідчить про невисокі статки. Більшість змушена економити.

Як локдаун змінив витрати українців

В Україні карантинні обмеження вплинули на споживацькі звички 63% українців.

Окрім цього, 31% українців стали витрачати більше коштів на лікарські засоби.

Детальніше про те, як карантин змінив витрати українців – читайте на Фактах ICTV.

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