Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
– Денис Шмигаль зустрівся з делегатами від Міжнародного валютного фонду;
– СБУ та НАБУ викрили на хабарі мера Сум Олександра Лисенка;
– Презентували стратегію розвитку Чернігова, який торік понищив ворог;
– У Києві відбувся будівельний скандал: забудовники руйнують пам’ятку архітектури;
– У Рівному відкрили центр реабілітації для захисників.
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