Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

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У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді

Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані

Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці

Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом

Військовий облік жінок, штрафи для ФОП і нова дата Дня захисників: зміни з 1 жовтня