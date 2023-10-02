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Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Денис Шмигаль зустрівся з делегатами від Міжнародного валютного фонду;

– СБУ та НАБУ викрили на хабарі мера Сум Олександра Лисенка;

– Презентували стратегію розвитку Чернігова, який торік понищив ворог;

– У Києві відбувся будівельний скандал: забудовники руйнують пам’ятку архітектури;

– У Рівному відкрили центр реабілітації для захисників.

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