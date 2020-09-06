Mercedes-Benz, Mustang та Lamborghini. У Києві влаштували автопробіг кабріолетів

У столиці відбувся перший автопробіг кабріолетів. Понад 100 автівок з відкритим дахом, ретро автомобілі та muscle car проїхали колоною по вулицях Києва.

Таким чином організатори кажуть, що хотіли влаштувати дійство просто неба і відволіктися від карантину і напруженої ситуації у країні. Такої кількості поціновувачів кабріолетів навіть не очікували зібрати.

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Rolls-Royce, колекційні ретро Mercedes-Benz, Mustang та Lamborghini – всі з відкидним дахом. Такої концентрації кабріолетів на парковці біля палацу Україна ще не було. Поки одні автовласники хизуються своїми наглянцованими красунями, на Kyiv Cabrio Session гучно під’їжджають нові й нові автівки.

Завершили автопробіг учасники гучної вечіркою з діджеями на парковці біля торгового центру. Відповідно до карантинних заходів автівки розташували на відстані, а танцювати можна було лише біля свого кабріолета.

Intercity Live 4: Eurotrip: як пройшов фестиваль в Україні

Четвертий онлайн фестиваль Intercity Live 4: Eurotrip пролетів Україною та Європою в останні вихідні літа.

Маріуполь, Слов’янськ, Северодонецьк, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Вінниця, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Львів – стали вагонами з українського боку. З боку Європи до потягу приєдналися Бидгощ із Польщі, Единбург, Бухарест, Берлін, Цюріх, Лейпциг, Париж та Рига.

Цього разу фестиваль підтримали європейські партнери – він отримав грантові підтримку програми HOUSE of EUROPE. Це дозволило команді зосередитись на лайнапі, замість звичного уже попереднього збору коштів на обладнання і приміщення.