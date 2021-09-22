Мережа клінік Oxford Medical святкує 16-річчя. 16 років досягнень української стоматології
16 років невпинної праці та допомоги пацієнтам. Саме стільки виповнюється цьогоріч мережі клінік Oxford Medical.
Серед відділень, що відразу почали свою роботу в мережі – стоматологічне. Тож тут є що згадати та чим похвалитися.
Як зазначають фахівці клініки, галузь за останні роки стрімко розвивається.
– 16 років тому ті технології, які ми сьогодні застосовуємо кожного дня здавалися просто фантастичними. А сьогодні це наша робота, – каже лікар клініки Андрій Мішустін.
Та не зважаючи на такий, доволі поважний вік для приватної медичної установи, тут продовжують і навчатися і самовдосконалюватися.
2021-09-22
Теги: Медицина в Україні, Стоматологія