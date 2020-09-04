Меркель – за, Реттген – проти. Чи вплине отруєння Навального на Північний потік-2
Німецькі політики змінюють риторику після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Будівництво російського газогону Північний потік-2 потрібно призупинити. Історія з Навальним виходить за межі двосторонніх відносин між Росією та Німеччиною і потребує одностайної жорсткої відповіді з боку всієї Європи.
Про це заявив очільник комітету із закордонних справ Бундестагу Норберт Реттген – один із провідних членів правлячої партії ХДС, якого називають можливим наступником канцлера Ангели Меркель.
Нагадаємо, сама Меркель налаштована продовжити будівництво Північного потоку-2. Євросоюз також закликає до спільної міжнародної реакції, аж до санкцій, ідеться в офіційній заяві Верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля.
В документі наголошується: застосування хімічної зброї абсолютно неприйнятне за жодних обставин, це серйозне порушення міжнародного права і міжнародних стандартів в галузі прав людини.
Захід не має сумнівів, що за нападом стоїть Кремль. Литва готується порушити питання про отруєння Навального на наступному саміті ЄС 24 вересня.