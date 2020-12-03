Мертві лежать поруч з живими: в Одесі нестача ліжок для хворих Covid-19

В одеській лікарні хворі на коронавірус вимушені чекати своєї черги в коридорах, адже вільних місць вже немає. Приймальне відділення Одеської лікарні №5 почало приймати хворих на коронавірус лише тиждень тому.

У закладі розвернули 90 ліжок, втім вони заповнилися за кілька днів. Родичі хворих публікують в мережі фото померлих, тіла яких накриті ковдрами лежать у коридорах і палатах поруч з живими людьми.

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Біля лікарні постійно стоять черги зі швидких. Адміністрація закладу запевняє, що обладнання для лікування пацієнтів достатньо. Втім не вистачає санітарок і медсестер.

– За добу ми приймаємо по 50 пацієнтів. Це дуже велике навантаження. Пацієнти панікують, персонал панікує. Є такі моменти, коли помирають кілька пацієнтів одночасно, – розповідає заступниця директора лікарні.

Коронавірус в Україні

Уже другий день поспіль в Україні зафіксували рекордну кількість одужалих. Станом на 3 грудня вилікуватися вдалося 15 372 пацієнтам. Водночас захворіли на коронавірус 14 496 осіб.

Наразі Україна займає 17 місце у рейтингу поширення хвороби у світі.