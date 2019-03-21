Мертві телячі душі: схеми розкрадання державних грошей

Десятки мільйонів гривень, як корова язиком злизала – нова схема розкрадання державних грошей. Виявляється, що мертві душі – то не лише про людей. На великій рогатій худобі, якої насправді не існує, можна добряче кишені пакувати.

Вже рік держава допомагає дотаціями господарствам – за кожне теля люди отримують 2,5 тис. грн. За цей час поголів’я зареєстрованих телят збільшилося втричі, кажуть у профільному міністерстві. Та, як з’ясувалося, наявність худоби в господарствах ніхто не перевіряє, тож часто дотації платять за так звані мертві телячі душі.

Щоб селяни тримали господарство, а споживачам були м’ясо і молоко, з 2018-го на кожне теля Мінагрополітики виплачує по 2,5 тис. грн. дотації. Це спрацювало – тільки у Межиричі поголів’я зросло втричі. В Україні ж – це чверть мільйона зареєстрованих молодих корів. Та Сергій каже – у реєстрі трапляються, так звані мертві душі. Відтак дотації отримують ті, хто худоби взагалі не мають. Адже фактично телят у господарствах ніхто не перевіряє.

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Для оформлення дотації слід показати у сільраді бірку і паспорт худоби. Перевірити її мав би ветеринарний лікар або агент з ідентифікації тварин. Насправді ж, ніхто нікуди не виїжджає.

Зареєструвати неіснуюче теля нереально, кажуть у сільраді, де виплачують дотаційні гроші. Люди в селі знають, у кого скільки худоби, бо ж разом її пасуть. До того ж, раз на рік місцевий ветеринар проводить вакцинацію і бачить всіх тварин.

У мінагрополітики розповідають – процедуру максимально спростили навмисно. І досі жодного випадку підтасувань у реєстрі не виявили. Про таке просять повідомляти на гарячу лінію.

Торік селянам виплатили 320 млн грн., цього року запланували 700 млн, повідомили у Міністерстві. За прогнозами, охочих тримати телят у 2019-му побільшає удвічі.

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