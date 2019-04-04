Металеві шипи та фотопастки: на Закарпатті нелегали полюють на прикордонників

На Закарпатті порушники кордону розкладають пастки для прикордонників. Полюють на наряди, які охороняють 20-кілометрову ділянку зеленого кордону між Україною та Словаччиною. Місцевість гірська, навколо ліс. Тут найчастіше переправляють за кордон нелегальних мігрантів та цигарки.

Прикордонники значно посилили охорону цієї ділянки кордону, залучити додаткові патрулі та техніку. Контрабандистам це не подобається. Щоб нашкодити патрулям, вони ховають у глині та опалому листі саморобні металеві шипи, які миттю проколюють і блокують колеса машини. А на деревах розвішують спеціальні фотопастки, за допомогою яких он-лайн стежать за рухом прикордонних нарядів.

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Полювати на прикордонників знахабнілі порушники почали ще торік. І лише на двадцятикілометровій ділянці зеленого кордону між Україною та Словаччиною, поблизу села Завосино. Ця місцевість гірська, навколо густий ліс. Тож тут найчастіше переправляють за кордон нелегальних мігрантів. Днями затримали трьох громадян Індії.

Потік незаконних мігрантів активізується. Бо дороги підсохли, пройти легше, сліди непомітні. Силовики посилили охорону цієї ділянки кордону, залучили додаткові патрулі та техніку. Місцевим це не до вподоби.

Із початку року чопські прикордонники вже затримали 16 нелегалів. Торік – майже 180.

Раніше Факти ICTV писали, що українські прикордонники тільки з початку 2019 року затримали на кордоні з РФ понад 60 громадян України, які були завербовані російськими спецслужбами.

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