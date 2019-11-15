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Метеорний потік Леоніди: коли пік та чи буде видно в Україні

Знаменитий листопадовий зорепад розпочався 14 числа, але його пік припадає на ці вихідні. В небі з’являться від 10 до 15 метеорів на годину.

Цей метеорний потік називають Леоніди.

Нашестя метеоритів пов’язане з кометою Темпеля-Туттля, яка щороку пролітає біля Землі.

Частинки комети входять в атмосферу Землі зі швидкістю понад 70 кілометрів за секунду. Деякі метеорити як справжні вогняні кулі.

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Астрономи пророкують, що найбільш масштабним видовищем Леоніди будуть 2031 року, коли комета підійде на максимально близьку відстань до Землі. Побачити зорепад можна буде і в Україні, якщо дозволить погода.

Нагадаємо, раніше Curiosity виявив високу кількість метану в повітрі на Марсі.

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