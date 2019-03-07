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Метро до Ірпеня та вирішення транспортної проблеми: агломерація Києва

Київ пропонує об’єднатися містам-супутникам. Створити агломерацію – економічний союз для розв’язання спільних проблем.

Зокрема, головної – транспортної. Адже щодня із сусідніх містечок і сіл до столиці на навчання та роботу їдуть майже 2 мільйони людей. І через нестачу об’їзних доріг усе завмирає в заторах.

Самотужки звести нові розв’язки Київ не може, бо не має права розпоряджатися обласними шляхами. А передмістям просто бракує грошей. І саме агломерація допоможе.

Створення агломерації привабить інвесторів і ті прокладуть до Ірпеня та Вишневого метро, розраховує київська влада. Утім, місцеві жителі у такі плани не надто вірять. Бо та ж Троєщина чи сусідня Борщагівка, які колись були селами, хоч і стали Києвом, та підземки чекають і досі.

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Але що Києву вже затісно у своїх межах – сумнівів немає. Тож створення агломерації – процес незворотній. На Київщині він затягнеться щонайменше років на п’ять. Звісно, якщо громади погодяться.

До слова, стала відома дата початку та завершення реконструкція Шулявського мосту.

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