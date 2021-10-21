METRO Україна проводить форум за участі мішленівських шефів з ЄС

До міжнародного дня підприємця компанія METRO Україна провела у Києві масштабний форум за участі європейських мішленівських шефів. Ключовий акцент форуму – підтримка HoReCa-індустрії і загалом малого бізнесу в Україні.

У всьому світі HoReCa є для нас фокусним і стратегічним партнером. І наше завдання на ринку України – підтримувати і розвивати HoReCa індустрію. Цю платформу METRO Chef Forum ми заснували і проводимо вже вдруге, щоб поділитися рішеннями в продуктах, власних торгових марок, фінансових рішеннях, а також юридичних питаннях, надати цифрові рішення.

Майстер-класи для учасників провели відомі українські шефи. Своєю професійною майстерністю та експертизою поділилися також зіркові мішленівські шефи з ЄС, які спеціально приїхали на форум.

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