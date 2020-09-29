METRO започатковує нову лояльність для підтримки HoReCa-бізнесу

Людство вже звикло мандрувати світом. Це дало широке поле для зростання HoReCa-бізнесу. Та через коронавірус він зазнав потужного удару і потребує допомоги.

Наразі з’явилася тенденція, коли бізнес допомагає бізнесу. Таку можливість зокрема побачили у торговельній мережі METRO, яка має вже сімнадцятирічний досвід роботи в Україні.

У мережі започаткували спеціальний лояльний формат – прайсинг для своїх професійних користувачів із карткою HoReCa.

– Одним із наших пріоритетних клієнтів є готельно-ресторанний бізнес. Тому наша допомога їм очевидна, – підкреслює комерційний директор METRO Україна Олена Вдовиченко.

Через потужний удар карантину по бізнесу, зокрема й по HoReCa, компанії шукають нові шляхи, щоб не лише відновитися, але й вдосконалюватися у розвитку. А тенденція допомоги бізнеса бізнесу – потужний важіль до позитивних змін не лише в економіці, але й у суспільній свідомості.

Також експерт Максим Несміянов розповів, як правильно вибирати овочі та ягоди в супермаркеті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.