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Міграційна криза через Білорусь: Естонія готується зміцнити кордон

Абрамова Юлія редакторка стрічки

Естонія готується зміцнити кордон через кризу з мігрантами, яких намагається експортувати Білорусь.

Країна не межує з Білоруссю, але є загроза, що мігранти звідти можуть проникнути через територію Росії.

Поки естонські прикордонники не помітили з російського боку приготувань до прийому мігрантів для подальшого їх просування на територію Естонії та Латвії. Однак естонці воліють бути вже готовими, якщо події почнуть розвиватися таким чином.

Тим часом авіакомпанії східних країн почали відмовлятися від ганебної ролі, яку відвів їм Лукашенко.

Білорусь збільшила кількість рейсів зі Сходу, відкривши прямий шлях для мігрантів, яких потім доставляє до кордону. Компанія Turkish Airlines  пообіцяла не брати на борт до Мінська громадян Іраку, Ємену та Сирії.

Рада Безпеки ООН провела напередодні екстрене засідання стосовно кризина кордоні Білорусі та Польщі, але резолюцій не ухвалювали.

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