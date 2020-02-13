Мільйон дерев за день. Як долучитися до акції Озеленення України

Посадити за добу 1 млн дерев по всій Україні. Таку зелену ініціативу запустили соцмережами автори проекту Озеленення України і на своє здивування отримали шалену підтримку. Тепер навіть думають, що висадять більше мільйона.

Головна ідея акції – поширити її за межі Україні і долучити якомога більше людей. Головне завдання – це висадити протягом двох років до 100 млн дерев. І хоча в межах планети це краплина, ініціатори вважають, що з цього варто починати. До початку акції в Україні лишився місяць, а люди і навіть цілі компанії вже тисячами приєднуються до ініціативи. Деталі у сюжеті Сергія Силіна.

Нагадаємо, у Бельгії звичайна родина звела собі будинок, який повністю працює на альтернативній енергії.

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