ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Мільйонні статки, бізнес та чоловіки-підлеглі: історії успіху українських бізнесвумен

В Україні зберігаються сексистські настрої і часто 8 березня стає таким собі днем відкупу. Проте за даними ООН – прогрес у нас таки є. У спеціальному рейтингу гендерної рівності Україна набрала 78 балів зі 100 можливих. На рівні з Білоруссю, Азербайджаном і Замбією. Хоча до лідерів рівноправ’я нам ще далеко – це  Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург і Швеція.

Додаткові бали Україна отримала за закон Про запобігання та протидію домашньому насильству, який набув чинності в січні цього року. А от найгірші справи в нас з рівнем оплати праці – в українських жінок зарплати помітно менші, ніж у чоловіків – від 10% до 30%. Та й у владі і великому бізнесі жінок зовсім мало. Але вони є!

Філі Жебровській вдалося створити один з найкращих інноваційних фармзаводів в Україні, який виготовляє понад 200 найменувань ліків й експортує їх у понад  20 країн світу. Тут  працюють 2,5 тис. людей. Вона завжди знає, чого хоче. Ця якість і зробила Філю Жебровську однією з найвпливовіших жінок в Україні. Її статки, за підрахунками Форбс, давно перевершили позначку $100 млн. Каже: для успіху не має значення стать. Віддавши заводу кілька десятиліть свого  життя,  торік Філя Іванівна передала бізнес до рук молодої команди управлінців, а сама почала займатися стратегічним плануванням бізнесу та втілювати юнацькі мрії – вдосконалити англійську, почати танцювати та полетіти в космос…

Читайте: СМС-привітання з 8 Березня

Завжди витончена та на підборах – і так уже 22 роки. Вона жінка, але це не заважає Наталії Єремєєвій успішно керувати  однією з найбільших в Україні компаній з виробництва металопластикової продукції. Усе починалось з маленького цеху.  Нині має сучасний завод з обсягами понад півтори тисячі  конструкцій на добу, шістьма сотнями підлеглих. Більшість – чоловіки. Уже рік, як із сучасного офісу Наталія переїхала на виробництво. Та в чоловічій сфері, серед представників сильної статі, почувається як риба у воді. Роботу та родину Наталія, жартома,  називає паралельними проектами. Зізнається, часом доводиться робити непростий вибір, однак він завжди правильний. Секрет успіху простий – просто потрібно вірити у саму себе.

Її кучері зачаровують, а  розум  та досвід  –  гарантовано приносять перемогу під час будь-яких бізнес-переговорів. Ірина Соловйова успішно керує  IT-компанією, що займається автоматизацією бізнес-процесів та інформаційною безпекою. Ринок інноваційний, конкуренція – жорстка. Але за 9 років вона змогла в 6,5 разів збільшити обсяги виробництва. Усе завдяки  команді. Мотивація працівників та чітка спільна мета – ось запорука успіху – переконана пані Ірина.

І таких бізнесвумен, які ламають шаблони і досягають успіху в начебто суто чоловічій сфері, щороку більшає.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які квіти дарують на 8 березня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ралі у Києві: жінки дали майстер-клас з керування авто
Зустріли свято на передовій: як жінки відсвяткували 8 березня на війні
Привітання зірок з 8 Березня
У Києві відбулися сутички на Марші жінок
Вивозять сміття, фарбують вагони та роблять ремонт: жінки в нежіночих професіях
Квіти на 8 Березня: ціни і де придбати
Які квіти дарують на 8 березня
8 березня – Міжнародний жіночий день або День за права жінок

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка