Мільйонні статки, бізнес та чоловіки-підлеглі: історії успіху українських бізнесвумен

В Україні зберігаються сексистські настрої і часто 8 березня стає таким собі днем відкупу. Проте за даними ООН – прогрес у нас таки є. У спеціальному рейтингу гендерної рівності Україна набрала 78 балів зі 100 можливих. На рівні з Білоруссю, Азербайджаном і Замбією. Хоча до лідерів рівноправ’я нам ще далеко – це Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург і Швеція.

Додаткові бали Україна отримала за закон Про запобігання та протидію домашньому насильству, який набув чинності в січні цього року. А от найгірші справи в нас з рівнем оплати праці – в українських жінок зарплати помітно менші, ніж у чоловіків – від 10% до 30%. Та й у владі і великому бізнесі жінок зовсім мало. Але вони є!

Філі Жебровській вдалося створити один з найкращих інноваційних фармзаводів в Україні, який виготовляє понад 200 найменувань ліків й експортує їх у понад 20 країн світу. Тут працюють 2,5 тис. людей. Вона завжди знає, чого хоче. Ця якість і зробила Філю Жебровську однією з найвпливовіших жінок в Україні. Її статки, за підрахунками Форбс, давно перевершили позначку $100 млн. Каже: для успіху не має значення стать. Віддавши заводу кілька десятиліть свого життя, торік Філя Іванівна передала бізнес до рук молодої команди управлінців, а сама почала займатися стратегічним плануванням бізнесу та втілювати юнацькі мрії – вдосконалити англійську, почати танцювати та полетіти в космос…

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Завжди витончена та на підборах – і так уже 22 роки. Вона жінка, але це не заважає Наталії Єремєєвій успішно керувати однією з найбільших в Україні компаній з виробництва металопластикової продукції. Усе починалось з маленького цеху. Нині має сучасний завод з обсягами понад півтори тисячі конструкцій на добу, шістьма сотнями підлеглих. Більшість – чоловіки. Уже рік, як із сучасного офісу Наталія переїхала на виробництво. Та в чоловічій сфері, серед представників сильної статі, почувається як риба у воді. Роботу та родину Наталія, жартома, називає паралельними проектами. Зізнається, часом доводиться робити непростий вибір, однак він завжди правильний. Секрет успіху простий – просто потрібно вірити у саму себе.

Її кучері зачаровують, а розум та досвід – гарантовано приносять перемогу під час будь-яких бізнес-переговорів. Ірина Соловйова успішно керує IT-компанією, що займається автоматизацією бізнес-процесів та інформаційною безпекою. Ринок інноваційний, конкуренція – жорстка. Але за 9 років вона змогла в 6,5 разів збільшити обсяги виробництва. Усе завдяки команді. Мотивація працівників та чітка спільна мета – ось запорука успіху – переконана пані Ірина.

І таких бізнесвумен, які ламають шаблони і досягають успіху в начебто суто чоловічій сфері, щороку більшає.

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