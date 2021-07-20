Мільярдер Джефф Безос проведе в космосі 11 хвилин
20 липня о 16.30 за київським часом із майданчика в Техасі відбудеться другий в історії туристичний політ на орбіту.
Цього разу полетить мільярдер Джефф Безос і троє його супутників – брат Марк, 18-річний студент Олівер Деймен, який стане наймолодшим мандрівником у космос, та найстарша космічна туристка – 82-річна льотчиця Воллі Фанк.
Жінка все своє життя мріяла потрапити в космос, але досі так і не змогла цього зробити.
Ракета New Shepard, розроблена компанією Безоса Blue Origin, – повністю автоматизована, тому професійний екіпаж їй не потрібен.
Політ у космос триватиме 11 хвилин.
Право польоту на космічному кораблі New Shepard компанії Blue Origin Джеффа Безоса продали на онлайн-аукціоні за $28 млн.
У торгах взяли участь близько 7,6 тис. осіб зі 159 країн.
Однак анонімний покупець відмовився від участі в польоті, і 18-річний голландець Олівер Деймен здійснить його замість нього.
Дивитися трансляцію польоту можна буде на сайті Blue Origin та YouTube.
Перший туристичний політ у космос здійснив 11 липня власник компанії Virgin Group та мільярдер Річард Бренсон із співробітниками Virgin Galactic.
Екіпаж корабля Unity перебував у стані невагомості близько шести хвилин, після чого приземлився в космопорту Америка.
Фото: Getty Images