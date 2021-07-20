Мільярдер Джефф Безос проведе в космосі 11 хвилин

20 липня о 16.30 за київським часом із майданчика в Техасі відбудеться другий в історії туристичний політ на орбіту.

Цього разу полетить мільярдер Джефф Безос і троє його супутників – брат Марк, 18-річний студент Олівер Деймен, який стане наймолодшим мандрівником у космос, та найстарша космічна туристка – 82-річна льотчиця Воллі Фанк.

Жінка все своє життя мріяла потрапити в космос, але досі так і не змогла цього зробити.

Ракета New Shepard, розроблена компанією Безоса Blue Origin, – повністю автоматизована, тому професійний екіпаж їй не потрібен.

Політ у космос триватиме 11 хвилин.

Право польоту на космічному кораблі New Shepard компанії Blue Origin Джеффа Безоса продали на онлайн-аукціоні за $28 млн.

У торгах взяли участь близько 7,6 тис. осіб зі 159 країн.

Однак анонімний покупець відмовився від участі в польоті, і 18-річний голландець Олівер Деймен здійснить його замість нього.

Дивитися трансляцію польоту можна буде на сайті Blue Origin та YouTube.

Перший туристичний політ у космос здійснив 11 липня власник компанії Virgin Group та мільярдер Річард Бренсон із співробітниками Virgin Galactic.

Екіпаж корабля Unity перебував у стані невагомості близько шести хвилин, після чого приземлився в космопорту Америка.

Фото: Getty Images

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