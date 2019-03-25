Мінімалізм у квартирі і шопінгу: переваги і як впливає на життя

Хочеться більше спілкуватися з дітьми та друзями, відпочивати, подорожувати, та – ніколи. Нині брак часу позначається багатьох з нас: втома, роздратування, незадоволення життям – і як результат – депресія. Та вихід значно простіший, ніж може здатися, стверджує переселенка з Донеччини, а нині киянка Анна Хрипункова.

Варто лише викинути з оселі весь непотріб, не купувати більш, ніж треба, не захаращувати життєвий простір мотлохом. Психологи це підтверджують: що просторіше в оселі, то простіше планувати й аналізувати ситуацію. А звільнений від шопінгу та примітивної метушні час відкриває справжні цінності, з’являється сенс і радість життя.

Невелика квартира, та місця родині з двома дітьми не бракує. Киянка Анна Хрипункова називає себе мінімалісткою і наголошує – коли звільняється простір і час, проблем стає менше.

Стиліст Катерина Філіппенко підтверджує: бути модним з мінімальним гардеробом простіше і дешевше.

Ліжко-трансформер водночас і шафа, і шухляда, і письмовий стіл. Принцип мінімалізму пристосували й до іграшок.

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На переконання Анни, такий стиль життя потребує грошей лише на початку: меблі на замовлення, сучасна техніка, якісний одяг. Далі в родини автоматично на 90% вивільнився час, витрати зменшилися на 75%, якість харчування зросла наполовину, на 80% поменшало сміття.

Натомість звичайна сім’я щомісяця викидає до 30 кг сміття, і це переважно через наше споживацьке безкультур’я.

Наука довела: що просторіше приміщення, то простіше планувати й аналізувати ситуацію. Звільнений від шопінгу та примітивної метушні час відкриває справжні цінності.

На щастя, люди почали це усвідомлювати, тож мінімалізм та розумне споживання стають навіть модними.

До слова, свічки і мінімум посуду: що таке хюге і особливості інтер’єру.

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