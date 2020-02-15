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Мінімальні зарплати та величезне навантаження: в Україні бракує медсестер

В Україні не вистачає понад сто тисяч медсестер. Саме від них залежить якісне лікування і здоров’я пацієнтів, а вони масово йдуть з професії взагалі чи їдуть за кордон.

Там платять як мінімум втричі більше ніж в Україні. У вітчизняних закладах  мінімальна зарплата, важка морально і фізично робота. Тому й випускники медзакладів не поспішають влаштовуватись тут на роботу.

З 1 квітня стартує реформа другої ланки, тоді лікарні фінансуватиме Національна Служба Здоров’я. І вже від успішної роботи саме закладів залежатиме зарплата працівників. Однак чи буде кому впроваджувати реформу у лікарнях – риторичне питання.

Детальніше у сюжеті Ірини Цимбал на YouTube Фактів ICTV.

Нагадаємо, з 2020 року рання діагностика раку в Україні стала безкоштовною.

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