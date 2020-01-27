Мінімум 4 тис. км нових доріг. Гончарук озвучив плани Кабміну на 2020 рік

Прем’єр Гончарук оголосив дорожні плани на 2020 рік. Це будівництво, мінімум, 4 тис. кілометрів якісних автошляхів. Обіцяють змінити підходи і технологію прокладання доріг, запровадити ІТ-технології, а головне активно протистояти корупції.

Флагманський проект – це дорога Решетилівка-Дніпро, уряд хоче з’єднати першокласною трасою Київ з Дніпром, а потім з Маріуполем. В Кабміні визнають, що переважна більшість доріг нікуди не годиться. Зі свого боку обіцяють мінімізувати бюрократію. Деталі у сюжеті Ольги Чайко.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні буде відкрито сотні нових шкіл, садочків та стадіонів. Про це написав у Facebook радник прем’єр-міністра Юрій Голик, коментуючи процес на прикладі реконструкції опорних шкіл.

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