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Факти / Відео / Україна / Політика

Мінімум порушень та висока явка: як голосували на Харківщині

На Харківщині віддала голоси більш як половина виборців – майже мільйон. Активнішими були люди в містах, аніж в області. Зачинилися всі дільниці вчасно.

Члени комісії швидко взялися до підрахунку голосів – засиджуватися до ранку ніхто не хотів. Спочатку звірили списки виборців – їхня кількість має збігтися з кількістю корінців від бюлетенів. Невикористані бюлетені одразу анулювали.

Порушення під час голосування на одній з дільниць лише одне – члени комісії дозволили виборцеві проголосувати за закордонним паспортом. Комісія сперечалася, чи може цей голос вплинути на результат.

Читайте: Вибори 2019: попередні результати голосування

Найважливіший етап – скриньки для голосування. На дільниці – 800 виборців, це понад 1600 бюлетенів. Врешті, коли спустошують всі скриньки, бюлетені розклали на дві частини – відокремили партійні від мажоритарних. І розпочали підрахунок голосів.

Після підрахунку партійних бюлетенів члени ДВК визначили, як виборці віддавали голоси за кандидатів-мажоритарників. Чотири десятки виборчих листів люди зіпсували. О пів на третю ночі члени комісії закінчили роботу.

Бюлетені члени ДВК спакували, підписали протоколи та акти і відвезли до окружної комісії. Голова комісії вже налаштувався не спати другу добу.

До слова, Факти ICTV розповідали про результати голосування по областях.

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