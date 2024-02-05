Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку | Новини Факти ICTV за 05.02.2024

– Зведення Генштабу 05.01.2024.

– Евакуація з прифронтових регіонів.

– У середу Сенат США може проголосувати стосовно законопроєкту, який передбачає допомогу Україні.

– Німецькі посадовці готуються до десятиліть протистояння з РФ.

– Міністерка у справах ветеранів Юлії Лапутіна написала заяву про відставку.

– Чому в Умані не починають відновлювати багатоповерхівку, яка постраждала від атаки РФ 9 місяців тому.

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