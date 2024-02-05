Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку | Новини Факти ICTV за 05.02.2024
– Зведення Генштабу 05.01.2024.
– Евакуація з прифронтових регіонів.
– У середу Сенат США може проголосувати стосовно законопроєкту, який передбачає допомогу Україні.
– Німецькі посадовці готуються до десятиліть протистояння з РФ.
– Міністерка у справах ветеранів Юлії Лапутіна написала заяву про відставку.
– Чому в Умані не починають відновлювати багатоповерхівку, яка постраждала від атаки РФ 9 місяців тому.
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