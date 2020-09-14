Мінкульт оголосив про масштабну реконструкцію замків, музеїв та театрів

Міністерство культури підготувало законопроект про протидію хаотичній забудові. Міністра Олександра Ткаченка за 100 днів перебування на посаді вразило, як багато приходить до установи документів на погодження будівництва. Він обіцяє почати наводити лад з забудовою історичних місць.

Також Мінкульт домігся отримати з держбюджету 1 млрд грн аби покрити збитки, які зазнала креативна індустрія під час карантину. Їх поділили Український культурний фонд і Інститут книги. Тож поновилось фінансування кіновиробництва і видавничої справи.

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А ще Міністерство культури розробило план заходів з реконструкції культурних пам’яток на найближчі роки під назвою Велика реконструкція.

Міністр обіцяє, що візьмуться реставрувати замки, музеї, театри. За п’ять років на це планують витратити 55 млрд грн. Тож Олександр Ткаченко запропонував місцевим органам влади активніше пропонувати об’єкти для реконструкції.

Заходи зі збереження історичних пам’яток

У Мінкульті зауважили, що у 2020 році рівень підтримки культурної сфери в Україні наздогнав Албанію, де на культуру витрачається лише 0,2% з бюджету.

Також Олександр Ткаченко додав, що після 2008 року було заморожено мало не усі витрати на фінансування музеїв та фортець.