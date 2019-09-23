Міномети та стрілецька зброя. Ворог активно обстрілює наші позиції

На Світлодарській дузі тиші немає навіть вдень. Якщо вночі ворог відкриває вогонь з мінометів, то нині чути стрілецьку зброю.

До подібного шуму стрілецької зброї Миколі не звикати. Ще 2014 року пішов на фронт під час третьої хвилі мобілізації. Далі була перерва в службі та на початку року повернувся в піхоту. Тож витримки не піддаватися на провокації у чоловіка не бракує.

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Євген в оптику слідкує за опорним пунктом бойовиків. Відстань незначна навіть для ефективної роботи кулемета. Та вночі на цій ділянці Світлодарської дуги бойовики застосовують зброю куди серйознішу. Ледь не кожної доби мінометний обстріл.

Від літнього режиму тиші залишились лише спогади – жартують бійці. Особливо тут, на підступах до Дебальцевого обстріли стають все інтенсивнішими.

Бійці на передовій дізнаються новини про можливе розведення сторін на різних ділянках. Але в районі Світлодарської дуги навіть у перші дні так званого перемир’я тиші майже не було.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як російські бандформування вдосконалюють методи ведення війни.

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