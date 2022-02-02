Міносвіти не визнає результати виборів президента Києво-Могилянської академії

Міносвіти не визнає результати виборів президента Києво-Могилянської академії, на яких переміг Сергій Квіт, заявив глава відомства Сергій Шкарлет.

Він пояснив, що не може визнати результати виборів, які відбувалися з порушенням процедури.

На відео камер спостерження видно, що виборча скринька залишала дільницю майже на годину. Хоча Квіт писав про цей інцидент, про напад і викрадення скриньки.

На останніх виборах Квіт набрав понад 50% голосів. Однак міністр освіти зазначив – він як колишній ректор точно не визнає ці вибори. Наказ про проведення повторних виборів пообіцяв протягом двох місяців.

Водночас колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний стверджує, що Міносвіти не має повноважень скасовувати результати виборів ректора Могилянки. Адже це робить оргкомітет виборів за чітко прописаних умов.

Останні вибори президента Києво-Могилянської академії відбулися у січні 2022 року. За їх результатами, колишній міністр освіти, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а в. о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%).

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