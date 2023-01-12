Місцевість складна, тому росіянам нічого не вдається: бійці ЗСУ про ситуацію на Східному фронті

На Східному фронті наразі ситуація напружена. Росіяни без упину штурмують Соледар, Бахмут і Кліщіївку. Ворог намагається взяти контроль над цими населеними пунктами, натомість наші військові не дають окупантам просунутися уперед.

Знімальна група Фактів ICTV повернулася з позицій танкістів, які боронять Східний фронт, саме завдяки цим людям ворожа піхота не має спокою, до того ж танкісти знищують росіян уже декілька місяців, у той час як ті, досі не можуть віднайти місце розташування наших позицій.

Танкісти кажуть, техніку люблять і доглядають за нею, тому вона не підводить.

Бліндажі українських військовослужбовців чимось схожі на кімнату в квартирі, тут є все для комфорту – вода, тепло, та електроенергія. Військові кажуть, робили все так, аби було як вдома, бо розуміють, цю зиму з ворогом доведеться точно повоювати.

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