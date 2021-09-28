Місіс Європа 2021: 40-річна львів’янка перемогла у міжнародному конкурсі краси

40-річна Зоряна Богдан зі Львова перемогла у двох номінаціях на конкурсі краси Місіс Європа. Фінал конкурсу відбувся 26 вересня в столиці Естонії – в Таллінні.

Жінка стала володаркою відразу двох титулів Найкраща мати Європи та Найкраща спортсменка.

Зоряна — мати чотирьох синів, і вона може похвалитися не тільки своєю великою родиною, а й спортивними успіхами. Вона є засновницею жіночого клубу з тріатлону Мальви. Спортивна команда створена для допомоги жінкам досягати високих цілей, об’єднуючи однодумців в сильний колектив.

Українка також має успішну кар’єру фінансиста, вміло розподіляючи час на спорт, роботу та участь в конкурсах краси.

Місіс Європа — міжнародний конкурс краси, в якому беруть участі країни Європи. Перше проведення заходу датується 1928 роком в Парижі. До участі допускалися дівчата європейської зовнішності, а відбір відбувався за фотознімками.

З 2003 року переможниця коронується золотою діадемою з темним діамантом у формі серця — така прикраса коштує близько $400 тис. Крім всесвітньої популярності, перемога дозволяє стати обличчям великих міжнародних брендів, таких як Dolce & Gabbana і L’Oreal.

За перемогу в Місіс Європа в цьому році боролися 14 красунь з 11 країн.

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