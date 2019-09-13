Місія МВФ працюватиме у Києві до 26 вересня

Місія МВФ планує працювати у Києві до 26 вересня.

Одне з головних питань – ефективна антикорупційна структура. Про це напередодні заявив у Вашингтоні представник Фонду – Джеррі Райс.

Він зазначив, що МВФ залишається зацікавленим у співпраці з Україною після парламентських виборів та зміни уряду.

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Мета – укладання нової угоди, розрахованої на 3-4 роки обсягом $5-10 мільярдів.

До слова, раніше Гончарук повідомив, що переговори з МВФ стосуватимуться нової три-чотирирічної програми співпраці.

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