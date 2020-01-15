Місія нездійсненна: чому важко знайти якісну українську швабру

Факти вже розповідали про українські лопати чи сапи, які ламаються і гнуться за першого ж контакту із землею. Наша наступна розповідь про швабру – вона теж довго не витримує експлуатації.

Дешевими китайськими швабрами завалені всі полиці, українського виробника не знайти, поодинокі ж динозаври не можуть конкурувати з китайським імпортом, а держава свого виробника вперто не підтримує.

Факти обійшли майже всі магазини та інтернет-сайти. Висновок сумний – українського знаряддя для прибирання дому чи садово-городнього реманенту немає. Ми або не вміємо виробляти цих елементарних речей, або не хочемо. Все на що здатні – зібрати дешеве та неякісне китайське і приклеїти етикетку. Чому так, запитуємо в Мінекономіки. Однак, там поки відповіді нема.

Факти ICTV раніше писали про те, як вибрати садовий інвентар.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.