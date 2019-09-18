Міст метро у Києві під загрозою вибуху: як ліквідовували злочинця

Бронетехніка, снайпери на дахах, нацгвардійці, вибухотехніки. Декілька годин один чоловік у страху тримав Київ. Близько четвертої він заїхав на міст Метро на автівці, перекрив дорогу і почав кричати, що підірве споруду. У сумці – невідомий пристрій, у руках – якийсь пульт.

Міст одразу перекрили. Пасажирів метро, які у цей час під’їжджали до мосту, евакуюювали, на цій ділянці призупинили рух потягів. На станціях виникла шалена тиснява. А столиця – зупинилася в заторах.

Тим часом зловмисник ставав дедалі агресивнішим. Пострілами з помпової рушниці збив поліцейський дрон. Але злочинця все ж встигають сфотографувати.

Чоловіка звати Олексій Белько. Йому 42, він кримчанин, колишній військовий. Учасник антитерористичної операції. Мав звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції у Броварах на Київщині. У червні його посадили на тиждень на гауптвахту за те, що самовільно покинув частину.

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Нібито, проблеми з поведінкою у нього почалися після розлучення з дружиною, пише видання Київ Оперативний. Міський голова Києва Віталій Кличко, який приїхав на місце події, сказав, що чоловік – нетверезий.

Спецоперація тривала майже чотири години. Врешті, на міст виїхали бронетранспортери і затримали злочинця. Йому загрожує стаття за підготовку терористичного акту.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві відновили рух метро червоною гілкою.

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