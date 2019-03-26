Міст на схилах Дніпра: чому люди проти та ціна проекту

У Києві на схилах Дніпра розкинувся грандіозний проект. Йдеться про зведення пішохідного мосту від Володимирської гірки до парку Хрещатий посеред унікальних Дніпровських круч. Саме через це стоїть у задимленому заторі центр Києва, пропускаючи крани і землекопи.

Затори можна пережити, жаль тільки Дніпровських круч, які назавжди втратять свій споконвічний вигляд під мостом, в доцільності якого саме тут сумнівається ЮНЕСКО.

З іншого боку 350 мільйонів гривень, саме стільки коштує проект – можна було б спрямувати на інші важливі об’єкти Києва – пришвидшити Шулявський шляхопровід, добудувати Гаванський міст чи відремонтувати Окружну дорогу.

Але будівництво вже замішане в скандалі. По-перше – є сумніви у надійності конструкції. Переправа буде на висоті 22 метри, її довжина чимала – понад 200 метрів, наскільки укріплять пагорби і зроблять правильне водовідведення – велике питання.

Дивіться: Тур у Чорнобиль: що збереглося і чи безпечно там через 30 років

Громадські активісти бояться іншого – пішохідний міст зруйнує давній столичний ландшафт.

До слова, в Україні триває світовий флешмоб. Люди виходять на вулиці і прибирають особливо занедбані місця, роблять фото до і після та викладають у соцмережі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.