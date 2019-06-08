Міст стартапів у Одесі – як отримати гроші на розвиток ідей

Українські стартап ідеї тепер можна реалізувати за рахунок польських фондів. Міністерство інвестицій та розвитку Республіки Польща, а також польський інститут розробили проект, який зміцнить співпрацю між двома країнами та підвищить рівень стартап-ринку в Україні із залученням іноземних коштів.

300 млн гривень – стільки грошей вклали у вітчизняні стартап-проекти минулого року. Хоча у сусідній Польщі ця сума майже вчетверо більша. Низький рівень інвестицій фахівці пов’язують із тим, що наш ринок не розвинутий, тож вітчизняні ідеї шукають гроші закордоном.

Аби покращити ситуацію і залишити ідеї в Україні, Міністерство Інвестицій Польщі і польський Інститут у Києві проводять своєрідний міст стартапів. Цього разу обрали Одесу. Вітчизняні розробники презентують свої розробки іноземним інвесторам і найкращі отримають фінансування. Головні критерії відбору – доцільність, новизна та користь для суспільства.

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Та головне – добре презентувати проект і запевнити представників фонду, що ідея справді варта інвестицій.

Така співпраця пожвавить не тільки економічну стартап-систему, але й підвищить рівень партнерства країн.

В Одесі серед польських інвесторів найбільшу довіру викликала розробка компанії Пульсар із Дніпра. Вони презентували смарт-браслет для людей з епілепсією та аутизмом.

До слова, телефон – очі незрячих: інноваційні стартапи в Україні.

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