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Місто не впізнати. Як інвестиції змінили Маріуполь за останні роки

Маріуполь готується прийняти перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine. Місто за останні роки змінилося до невпізнання. Саме тут зараз реалізуються масштабні проекти в освіті, медицині, транспорті та промисловості. Активно залучаються як внутрішні, так і зовнішні інвестиції.

Маріуполь називають морськими воротами Донбасу, це один з чотирьох провідних портів України. Війна з Росією внесла серйозні корективи в роботу порту, було втрачено дві третини вантажопотоку.

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Тоді почали шукати альтернативні напрямки, тепер тут завершують будівництво величезного агропромислового кластера. Для проекту залучили гроші і приватних компаній.

Успішно трансформують у Маріуполі і комунальні підприємства. З міського бюджету вклали 400 млн грн. А у співпраці з європейськими партнерами покращили транспорт Маріуполя, на вулиці скоро виїдуть понад 60 сучасних комфортабельних автобусів і 70 тролейбусів.

У Маріуполі осучаснюють і освіту. На будівництво інноваційної школи №47 витратили понад 60 млн грн. Левову частку цих грошей виділили з міського бюджету.

Зараз у місті завершуються останні приготування до масштабного міжнародного інвестиційного форуму, який пройде 29 жовтня. Міська влада переконує, що Маріуполь – це вітрина відновленого українського Донбасу.

У Маріуполі переконані, що місто здатне стати центром динамічного розвитку сходу України, бо володіє потужним економічним та інтелектуальним потенціалом.

Нагадаємо, завершено масштабний ремонт траси Н08 Запоріжжя-Маріуполь.

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