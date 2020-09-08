Місць у лікарнях вистачає і їх кількість ще планують збільшити – Степанов

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов каже, що зважаючи на інтенсивність хвороби, МОЗ готується до непростого сценарію розвитку коронавірусу в Україні.

А тому основна увага звертається на обов’язкове збільшення кількості ліжкомісць та забезпечення їх апаратами ШВЛ. Зараз пристрій підведений лише до третини ліжок, а планують забезпечити киснем 80% місць у лікарнях.

Степанов підкреслює, що наразі ліжок у медзакладах, кисню, лікарів вистачає та й летальність в Україні поки невисока.

– Я сам втомився вже ходити в масці. Я так само хочу піти на концерт чи зробити будь-які інші речі, які у нас були до пандемії. Але це все впливає на здоров’я, – додав міністр МОЗ.

Коронавірус в Україні

В Україні 8 вересня зафіксували 2 411 нових випадків Covid-19, а з початку пандемії кількість інфікованих уже 140 479. За день одужало 940 людей та померло 57 пацієнтів.