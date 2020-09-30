Місце зустрічі всіх народів. У Кракові українці будують інтернаціональну кав’ярню

Українці у Кракові створюють центр світу. Троє наших креативних співвітчизників, які там мешкають залучили до себе польського товариша і облаштовують кав’ярню. Хочуть аби їхній заклад став місцем зустрічі людей різної національності, щоб саме тут люди пізнавали різні культури, звичаї, мови, народжувались нові ідеї.

Трьох українців і поляка поєднала Нитка, так називатиметься перша у Польщі українська книго-кав’ярня. Проект, насамперед, соціальний, направлений на інтеграцію, кажуть ініціатори.

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Кожен у проекті відповідатиме за свою частину, усі четверо з нуля будують свою кав’ярню. Приміщення на пільгових умовах орендують у старовинній кам’яниці, колишньому цеху кравців.

На стіні один зі співзасновників художник Олександр Ганюшкін створить тематичний мурал, який розповідатиме історію цього будинку. Хоча приміщення маленьке, та вони постаралися спроектувати його так, щоб можна було і посидіти з друзями, і книги вибрати.

Микола Ганюшкін опікуватиметься гастрономічною частиною проекту. Він каже, що зранку будуть сніданки, а після 14.00 і до закриття вечірнє меню із різних закусок.

А ще – раз на два тижні робитимуть кулінарний день, присвячений певній країні. Бо ідея не просто показати полякам українців, а щоб самі українці стали відкритими до інших націй.

Залишилися останні приготування, уся четвірка працює, щоб зробити це місце затишним і відкритим для усіх. Уже привезли першу партію українських книжок, серед них багато дитячої літератури. Відкрити українську книго-кав’ярню у Кракові планують на початку жовтня.

Як під час пандемії працюють кафе та ресторани у світі

Америка та Європа навіть попри продовження епідемії відкривають кав’ярні й ресторани, людей неможливо тримати під замком понад три місяці.

Однак відповідальні ресторатори вигадують креативні ідеї заради безпеки і впроваджують нові правила відпочинку, які допоможуть у разі спалаху коронавірусу.

У Німеччині кафе й ресторани працюють на повну. Заклади до цього ретельно підготувалися і виконують головні правила

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