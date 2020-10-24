Місцеві вибори 2020: день тиші, що не можна робити у дільниці та як голосувати

Сьогодні (24 жовтня) в Україні день тиші перед місцевими виборами. За будь-яку агітацію порушникам загрожує штраф – громадянам від 510 до 850 грн, посадовим особам від 850 до 1360 грн.

Проте спостерігачі кажуть, що порушення все одно помічають. Деякі кандидати розмістили приховану агітацію, в якій немає прямих закликів, але зберігається, наприклад, кольорова палітра партій, елементи символіки чи шрифт.

В день виборів із собою на дільницю неодмінно візьміть, окрім паспорта, захисну маску, за можливості антисептик та власну кулькову ручку, якою і ставитимете позначки в бюлетенях. Маски обов’язкові і для виборців, і для членів комісії.

Важлива дистанція – на вході до приміщення та на дільниці. Тут же мають вимірювати температуру. Людям із температурою понад 37,2 рекомендовано утриматися від відвідування дільниці і звернутися до лікаря. Однак виборець все одно зможе проголосувати, але в окремому порядку, пояснюють у ЦВК.

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А ті, хто тяжко хворіє, чи перебуває на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома, якщо встигли подати заяву до 20 години вчорашнього дня.

Більшість українців на дільницях отримає 4 бюлетені.

Обиратимуть голів громад, депутатів місцевої ради, районної та обласної. Коротка інструкція, як правильно ставити позначку – буде на кожному з документів.

Але ще раз нагадаємо. Бюлетень для обрання мера чи сільського голови буде звичний, де вказані кандидати і варто лише поставити галочку чи хрестик. А от обираючи партію до районної чи обласної ради, необхідно прописати ще й номер конкретного кандидата зі списку політсили, який вам імпонує.

Якщо випадково зіпсуєте бюлетень, можете його замінити безпосередньо на дільниці. Тоді бракований одразу знищать і видадуть новий. Щоправда, шанс на помилку є тільки один.

Суворо заборонено: фотографувати бюлетень, знімати на відео та виносити за межі дільниці.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.