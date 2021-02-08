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Місцями понад 30 см снігу і перекриті дороги: як Україну засипає снігом

На Україну обрушились сильні снігопади, через що рух транспорту значно ускладнився.

У Львові снігопад паралізував рух транспорту і пішоходів – місцями снігу понад 30 см. Більшість вулиць міста нерозчищена, громадський транспорт курсує з великими перебоями. На зупинках утворюються черги, маршрутки переповнені, не ходять кілька трамваїв.

Через снігопади вже закрили для вантажівок деякі дороги – до Краковця та Шегинів. Частково перекрита Київ-Чоп. Через складні погодні умови призупинив роботу і аеропорт Львів. Летовище не приймає рейси ще з учорашнього обіду, частину скасували.

– Стихія, на жаль, поки що не відступає. Не виключаємо можливості в тому, що будуть запроваджуватися обмеження в русі зокрема великовагових вантажних автомобілів, як це зробили в сусідніх областях, а також пасажирських перевізників, – зазначив речник служби автодоріг Рівненської області Дмитро Леонтіюк.

Якщо негода вируватиме з такою силою й далі – пасажирські перевезення скасують. У Карпатах місцями намело більше метра снігу. Ще більше дошкуляє шквальний вітер.

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На Дніпропетровщині сніжить від ночі, тут також очікують хуртовини. В області вже розгорнуто майже три сотні стаціонарних пунктів обігріву. З ночі комунальники працюють у посиленому режимі – задіяли близько сотні одиниць спецтехніки.

На Вінниччині також сніжить. Тут посилено режим роботи екстрених служб. За ніч в області трапилось кілька десятків аварій.

На Хмельниччині створили пересувні пункти обігріву та техніки підвищеної прохідності на найскладніших ділянках трас – в районі Камянець-Подільського та Волочиського районів.

Негода у Києві

Через сильні снігопади столична комісія ТЕБ та НС 8 лютого ухвалила рішення про обмеження в’їзду до Києва великогабаритного транспорту, яке почне діяти з 15.00.

У КМДА зазначили, що ці обмеження діятимуть до покращення погодних умов, а про зняття обмежень повідомлять окремо.

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