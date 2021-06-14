Місячна норма опадів протягом кількох хвилин: вулиці Запоріжжя перетворилися на річки

У Запоріжжі напередодні пройшла сильна злива. За кілька хвилин у місті випала місячна норма опадів.

Вулиці населеного пункту затоплені, під водою опинилися машини, що перебували на Набережній Магістралі та біля центрального парку.

Крім того, затопленою виявилася навіть карета Швидкої допомоги.

Місцеві жителі завалили соцмережі фотографіями та відео потопу. Вони вщент розкритикували роботу місцевої влади та комунальників, які не привели до ладу зливну систему міста.

В Україні сьогодні буде мінлива погода. На заході країни похолодає до +15, проте опадів не передбачається.

У східних регіонах повітря прогріється до +25, але водночас можливі опади.

У Києві прогнозують мінливу хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть +21.

Затоплення Харкова

Минулого тижня грози і зливи перетворили вулиці Харкова на річки.

Автомобілі зупинялися посеред дороги, оскільки не могли подолати водні перешкоди.

Зокрема, затоплення торкнулося центру Харкова, а також прилеглих до нього вулиць.

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