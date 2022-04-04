Місяць окупації, пекла та катувань: що відбувається у передмістях столиці

В усіх звільнених населених пунктах Київщини триває комендантська година до ранку 5 квітня. Звільнені від російських військ райони розміновують та зачищають від залишків загарбників.

Виходити на вулицю заборонено, людей просять не намагатися заїхати у рідні міста та села, бо це небезпечно, але виняток був зроблений лише для журналістів.

Міст через річку Ірпінь було підірвано, на вулицях знаходиться кинута російська техніка та тіла росгвардійців, які ступили на українську землю та померли.

Проваливши наступ на Київ, окупанти влаштували терор у передмістях столиці. Гостомель, Ірпінь, Буча відчули на собі місяць окупації, пекла та катувань від російських загарбників.

Побачене після визволення столичних передмість шокувало увесь світ. На вулицях Бучі – тіла мирних беззбройних людей. Деякі зі зв’язаними руками, їх перед смертю мордували російські війська.

В одному з підвалів була кімната для допитів українців, а в сусідній кімнаті – п’ять замордованих цивільних осіб зі зв’язаними руками та з простреленими головами.

Міністр оборони України Олексій Резніков прямо називає російські війська фашистами.

– Це звичайні рашисти-фашисти і це нелюди. В цьому сторіччі людство побачить новий Нюрнберзький процес. Буде відбуватися або в Гаазі або в Харкові, або в Бучі, або в Ірпені. Очно або заочно, але ми їх дістанемо, я вам як юрист це говорю, – сказав він.

Водночас після пережитого терору місцеві жителі зустрічають українських воїнів. Діти на вулицях кричать “Слава Україні!”, а батьки просять українських військових нікуди не йти, бо було складно пережити місяць бомбардувань.

Наразі у Бучі немає газу, води і світла. Місцеві жителі готують їжу на багатті. Дехто залишився вдома через наявність домашніх тварин, а чоловіків окупанти хапали посеред вулиці.

Сім’я, яка вижила в окупації, розповідає про звірства рашистських нелюдів.

– У нас знайомого розмістили на попереду танка в перші дні війни, зав’язали очі, зв’язали руки, всадили на танк та пішли в атаку. Мирних хлопців, дітей, яким 17-18 років, – каже місцева мешканка Діна.

78 річна пані Мирослава несе пайок самотній сусідці. Люди гуртувалися, ділилися їжею. Так, каже, і вижили.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський закликає мешканців поки не повертатись додому, бо у визволених містах Київщини триває цілодобова комендантська година.

– Ви бачите скільки залишилося тут вибухових пристороїв, снарядів нерозірвалося, тому потрібно ще трохи почекати. Для того, щоб весь комплекс був проведений, створені безпечні умови, всі загиблі будуть ідентифіковані, – каже Олександр Сирський.

Міністр оборони вручив захисникам Києва заслужені нагороди, а саме нагородження відбувалось на символічному місці – аеродромі в Гостомелі.

Спалена російська техніка, місиво із покинутих боєприпасів, пайків та особистих речей путінських посіпак. Звідси почався повномасштабний наступ на Україну. Тут він і захлинувся.

Фото: Depositphotos

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