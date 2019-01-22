Місяць без зарплат через шатдаун: держслужбовців у США почали годувати волонтери

Уряд в Америці частково закритий уже понад місяць. Поки суттєвих зрушень у переговорах між президентом Трампом і демократами нема, сотні тисяч федеральних працівників змушені затягувати паски, бо зарплати вони не отримують.

Президент Трамп не хоче підписувати бюджет, у якому не передбачені майже 6 мільярдів доларів на початок будівництва стіни на кордоні з Мексикою, демократи пропонують мільярд на посилення безпеки кордонів, але не стіну. Так чи інакше, вони закликають президента відновити роботу уряду, а вже потім домовлятися.

800 тисяч людей вже 32 день або геть не працюють, або працюють і не отримують зарплатні. Вони – заручники великої політики – кажуть експерти.

10% працівників безпекових служб аеропортів не вийшли на роботу цієї неділі – вони змушені підзаробляти деінде, поки уряд їм не платить. Експерти застерігають про подальше погіршення безпеки авіаперельотів.

На щастя, допомагати держслужбовцям уже взявся приватний сектор. По всій країні відкриті банки їжі, куди всі охочі зносять харчі. ФБР, де зарплати не отримують 35 тисяч агентів, відкрити свої окремі банки їжі – де ті, хто поки не голодує, допомагають менш забезпеченим колегам.

Уже другий тиждень у Вашингтоні працює благодійний проект зіркового кухаря Хосе Андреса – власник 30 ресторанів безкоштовно годує держслужбовців теплими обідами і вечерями. Свого часу його проект допомагав і постраждалим від урагану Марія у Пуерто-Ріко, і від лісових пожеж у Каліфорнії.

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Безкоштовними обідами минулої неділі нагодував 70 держслужбовців і відомий співак Джон Бон Джові – у своєму ресторані у Нью-Джерсі. У Вашингтоні держслужбовцям, які не працюють, пропонують не лише пиво і коктейлі за півціни, але й безкоштовні уроки акторської майстерності і акварелі.

Нагадаємо, це рекордний шатдаун в США: чим закінчиться і як вплине на долар.

Опубліковано Cічень, 22 в 21:47



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