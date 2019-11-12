Мітинг аграріїв під ВР: що вимагають та як відреагувала влада

Аграрії, які напередодні перекривали траси державного значення у 13 областях, не скасували анонсованих мітингів. Під Радою зібрались і прихильники, і противники скасування мораторію на продаж землі.

Прихильники продажу землі приїхали здебільшого із сіл. Кажуть, що їм важливо, аби українці нарешті отримали право самим визначатися – продавати їм пай чи здавати в оренду. Але за ринкову ціну.

Прихильники ж заборони продажу землі погоджуються – впорядковувати ринок потрібно. Проте не похапцем, не дозволяючи купувати цінний ресурс іноземцям і так, аби вся земля не потрапила до рук кількох агробаронів.

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Натомість прихильники вільного ринку вважають, що будь-які обмеження лише сприятимуть знеціненню землі й подальшому обману селян. Та прогнозують: якщо закон таки приймуть, українська земля отримає європейську вартість, відтак мільйони українців матимуть більший дохід від оренди чи продажу.

У профільному міністерстві переконані, що вимоги противників земельної реформи не що інше, як політичні ігри напередодні місцевих виборів. Вони готові дослухатися до побажань самих аграріїв і вже готують низку змін до законодавства, головну з яких – питання продажу землі іноземцям – винесуть на референдум.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, до чого призведе зняття мораторію на землю.

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