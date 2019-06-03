Мітинг на Хмельниччині: від кого люди захищають Понінківську картонно-паперову фабрику

Уже четвертий рік триває скандал навколо Понінківської картонно-паперової фабрики. Житомирські та столичні чиновники постійно подають на підприємство до суду, начебто через порушення екологічних норм. Але керівництво фабрики та екологи стверджують протилежне.

Невелике селище Понінка вирує. Кілька сотень людей вийшли на захист фабрики. Адже на ній тримається економіка всього селища, іншої роботи тут не знайти. Але чому ж деякі політики та чиновники намагаються закрити підприємство.

Житомирські чиновники звинувачують фабрику чи не в усіх екологічних бідах регіону. Хоча кожна із 25 екологічних перевірок жодних порушень не знайшла. Підприємство виграло з десяток судових позовів. Але цькування триває.

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Головний критик комбінату – нардеп Володимир Литвин 16 травня, з трибуни казав, що підприємство не має очисних споруд та забруднює воду. Хоча 15 травня результати тестів Національної академії наук підтвердили відповідність води у річках Хомора та Случ і питної води у Новород-Волинську всім встановленим нормам. Але депутати Житомирської облради, чомусь навіть звернулися до президента із вимогою зупинити роботу фабрики.

На підприємстві теж не розуміють, чому чиновники обманюють народ, наголошують – очистка від хімії у них повна, та хочуть ще більше покращити, адже самі тут живуть. Політики натомість вперто продовжують нищити комбінат.

Люди у розпачі, вони готові перекривати трасу у Новограді-Волинському, щоб захистити від чиновників фабрику, яка дає роботу для півтори тисячі сімей та ще й забезпечує все селище електроенергією.

До слова, нове підприємство на Вінниччині не лише працює за міжнародними стандартами, а й за своїми технологіями натуральності.

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